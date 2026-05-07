15:59, 7 мая 2026Экономика

В российском городе у кикиморы отвалилась голова

В Кирове символизирующему семью памятнику кикиморы отломали голову
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Кирове фигурке кикиморы, символизирующей семью, отломали голову. Об этом сообщает «Подъем».

Четыре года назад на улицах в Кирове установили 7 бронзовых кикиморок размером до 35 сантиметров, которые быстро стали местной достопримечательностью. Каждая из них воплощает какое-то понятие: любовь, здоровье, яркость и другие. Стало известно, что фигурка в виде мифической девочки, пьющей чай с лягушонком, лишилась своей головы.

Куратор проекта «Вятская Кикимора» Александр Останин рассказал, что отломанная часть сейчас хранится в кафе на набережной Грина, теперь активисты будут думать, как лучше отремонтировать композицию. «Там не отпилено, а видимо, кто-то до этого ее сломал, и просто когда в следующий раз ее погладили по голове, голова отпала, люди испугались и ушли, но другие неравнодушные граждане голову передали», — прокомментировал Останин.

Фигуры ломают часто, рассказал Александр Останин. Однако в полицию он обращаться не собирается, поскольку от этого «нет толку».

Ранее неизвестные испортили арт-объект «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге.

