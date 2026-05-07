В российском селе мужчина показывал свой половой орган детям на площадке

Росгвардия задержала в Подмосковье показывающего детям половой орган мужчину

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, показывавшего детям свой половой орган. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, все произошло на детской площадке в селе Семеновское Ступинского городского округа. При задержании на вопрос правоохранителей, знает ли он, почему его задержали, фигурант помотал головой.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске мужа директора частного детского сада заподозрили в домогательстве к детям.

По словам трехлетней воспитанницы, «дядя Леша» показывал ей половые органы и трогал в интимных местах. Кроме того, он включал ребенку порноролики и просил повторить увиденное на кадрах.