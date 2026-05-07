В США назвали причину «огромного давления» на Зеленского

Аналитик Джонсон: США не намерены ничего давать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский находится под «огромным давлением» из-за войны США с Ираном. Такую причину нынешнего положения Киева назвал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, США и Израиль в ходе боевых действий против Ирана используют много ракетных комплексов и ракет-перехватчиков, которые «очень нужны» Зеленскому.

«И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом», — сказал эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Россия планирует наступление этим летом. Он также попросил партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет-перехватчиков.

