В США рассказали о «проспавших» теракт на «Северных потоках» поляках

WSJ: Пограничники почти рассекретили террористов перед ЧП на «Северном потоке»

Польские пограничники едва не рассекретили группу причастных к подрыву газопровода «Северный поток» террористов, когда те заходили в польский порт Колобжег. Подробности содержатся в книге-расследовании журналиста Wall Street Journal (WSJ) Бояна Панчевски, пишет РИА Новости.

Как утверждает автор, во время захода яхты «Андромеда» группа украинцев вызвала подозрение у начальника порта. Он решил вызвать правоохранителей, после чего по сигналу катер береговой охраны приблизился к судну, на котором компания слушала музыку и распивала алкоголь.

В тот момент они потребовали у террористов документы. Каждый из них достал поддельные паспорта. В основном стражи порядка получили румынские и болгарские документы, добавляет Панчевски. По его данным, пограничники даже не стали подниматься на борт.

«Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения», — говорится в материалах.

Ранее журналист WSJ Боян Панчевски отмечал, что к подрыву «Северных потоков» могли привлечь гражданских. Автор заявил, что к инциденту может быть причастна украинская рекордсменка по глубоководному погружению среди женщин.