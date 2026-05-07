Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 7 мая 2026Мир

В США рассказали о «проспавших» теракт на «Северных потоках» поляках

WSJ: Пограничники почти рассекретили террористов перед ЧП на «Северном потоке»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Польские пограничники едва не рассекретили группу причастных к подрыву газопровода «Северный поток» террористов, когда те заходили в польский порт Колобжег. Подробности содержатся в книге-расследовании журналиста Wall Street Journal (WSJ) Бояна Панчевски, пишет РИА Новости.

Как утверждает автор, во время захода яхты «Андромеда» группа украинцев вызвала подозрение у начальника порта. Он решил вызвать правоохранителей, после чего по сигналу катер береговой охраны приблизился к судну, на котором компания слушала музыку и распивала алкоголь.

В тот момент они потребовали у террористов документы. Каждый из них достал поддельные паспорта. В основном стражи порядка получили румынские и болгарские документы, добавляет Панчевски. По его данным, пограничники даже не стали подниматься на борт.

«Украинцы передали им документы прямо с палубы. Офицеры вернули паспорта и попрощались. Они не проявили особого рвения», — говорится в материалах.

Ранее журналист WSJ Боян Панчевски отмечал, что к подрыву «Северных потоков» могли привлечь гражданских. Автор заявил, что к инциденту может быть причастна украинская рекордсменка по глубоководному погружению среди женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

    Освобожденного при обмене оппозиционера переобъявили в розыск в России

    ВСУ перебросили резервы к Сумам из-за российских войск

    Собянин сообщил о новой атаке украинских беспилотников на Москву

    Microsoft обвинили в обмане геймеров

    Девушка выложила фото найденной во время уборки вещи и получила совет отнести ее в музей

    Блогерша описала отличие европейцев от россиян словами «наши стесняются это сказать»

    Эксперт Милешкин оценил новые парковочные льготы для некоторых водителей

    Возившую в коляске мертвого ребенка россиянку отправили в психдиспансер

    В США определили доминирующую сторону конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok