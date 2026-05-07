В США заявили о возможности Ирана пережить блокаду Ормузского пролива

Иран может пережить американскую блокаду Ормузского пролива в течение 90-120 дней, прежде чем столкнется с экономическими последствиями. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с оценками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Анализ ЦРУ, возможно, даже недооценивает экономическую устойчивость Ирана, если Тегерану удастся контрабандой перевозить нефть по суше. Автоколонны и железнодорожные конвои не смогут заменить объемы морских перевозок и открыть морские пути, но могут обеспечить экономическую подушку безопасности», — говорится в публикации.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.