Власти Литвы пригрозили гражданам последствиями за празднование Дня Победы

РИА: Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, празднующим День Победы

Власти Литвы угрожают правовыми последствиями и проблемами с законом гражданам, празднующим День Победы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала активистка по имени Камиле.

По ее словам, сотрудники литовских спецслужб позвонили ее родственнику и предупредили его о недопустимости посещать советские памятники в праздник.

«Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия», — цитирует сотрудников органов госбезопасности женщина.

Ранее в Латвии потушили единственный остававшийся в странах Прибалтики Вечный огонь. Власти объяснили отключение Вечного огня на посвященном советским воинам мемориале техническими проблемами.