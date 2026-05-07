08:58, 7 мая 2026Бывший СССР

Власти Литвы пригрозили гражданам последствиями за празднование Дня Победы

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Власти Литвы угрожают правовыми последствиями и проблемами с законом гражданам, празднующим День Победы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала активистка по имени Камиле.

По ее словам, сотрудники литовских спецслужб позвонили ее родственнику и предупредили его о недопустимости посещать советские памятники в праздник.

«Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия», — цитирует сотрудников органов госбезопасности женщина.

Ранее в Латвии потушили единственный остававшийся в странах Прибалтики Вечный огонь. Власти объяснили отключение Вечного огня на посвященном советским воинам мемориале техническими проблемами.

