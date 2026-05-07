Власти Литвы пригрозили гражданам последствиями за празднование Дня Победы

Власти Литвы угрожают правовыми последствиями и проблемами с законом гражданам, празднующим День Победы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала активистка по имени Камиле.
По ее словам, сотрудники литовских спецслужб позвонили ее родственнику и предупредили его о недопустимости посещать советские памятники в праздник.
«Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия», — цитирует сотрудников органов госбезопасности женщина.
Ранее в Латвии потушили единственный остававшийся в странах Прибалтики Вечный огонь. Власти объяснили отключение Вечного огня на посвященном советским воинам мемориале техническими проблемами.