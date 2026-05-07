Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:05, 7 мая 2026Наука и техника

Выявлена скрытая опасность средств для набора мышц

DEPP: Употребление анаболических стероидов повышает риск депрессии и тревожности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sashafolly / Shutterstock / Fotodom

Употребление анаболических стероидов может быть связано с повышенным риском депрессии, тревожности и импульсивного поведения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Гриффита. Результаты работы опубликованы в журнале Drugs: Education, Prevention and Policy (DEPP).

Ученые проанализировали данные почти 19 тысяч взрослых пациентов, проходивших лечение от алкогольной и наркотической зависимости в 2022–2025 годах. Из них 521 человек сообщил об использовании анаболических андрогенных стероидов. Исследование показало, что люди с более рискованными схемами употребления стероидов значительно чаще сталкивались с симптомами депрессии и тревоги.

Материалы по теме:
Зумба: что это за фитнес? Польза танца для похудения, противопоказания и советы
Зумба: что это за фитнес?Польза танца для похудения, противопоказания и советы
8 июня 2024
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой: на пресс, ягодицы и спину
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой:на пресс, ягодицы и спину
31 октября 2023

Авторы также обнаружили связь между использованием стероидов и выраженной импульсивностью. При этом большинство участников обращались за помощью не из-за стероидов, а из-за других веществ — чаще всего метамфетамина или алкоголя. По словам исследователей, из-за этого проблемы, связанные со стероидами, могут долго оставаться незамеченными.

Ученые подчеркивают, что регулярная проверка на употребление стероидов вместе с оценкой психического состояния может помочь раньше выявлять риски и подбирать более эффективную помощь пациентам.

Ранее ученые выяснили, что физические упражнения снижают тревожность и депрессию при бессоннице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

    В Германии раскрыли детали нового коррупционного скандала с Зеленским

    Дачникам напомнили о требованиях к забору на участке

    Опубликована предсмертная записка Эпштейна

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Брянску

    Описана текущая стратегия Трампа по Ирану

    Парень разом отомстил всем соседям за грубость и высокомерность

    Выявлена скрытая опасность средств для набора мышц

    39 человек за две недели стали жертвами самосудов из-за обвинений в краже пенисов

    54-летняя Кармен Электра обнажила грудь на камеру и вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok