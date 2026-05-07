Выявлена скрытая опасность средств для набора мышц

DEPP: Употребление анаболических стероидов повышает риск депрессии и тревожности

Употребление анаболических стероидов может быть связано с повышенным риском депрессии, тревожности и импульсивного поведения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Гриффита. Результаты работы опубликованы в журнале Drugs: Education, Prevention and Policy (DEPP).

Ученые проанализировали данные почти 19 тысяч взрослых пациентов, проходивших лечение от алкогольной и наркотической зависимости в 2022–2025 годах. Из них 521 человек сообщил об использовании анаболических андрогенных стероидов. Исследование показало, что люди с более рискованными схемами употребления стероидов значительно чаще сталкивались с симптомами депрессии и тревоги.

Авторы также обнаружили связь между использованием стероидов и выраженной импульсивностью. При этом большинство участников обращались за помощью не из-за стероидов, а из-за других веществ — чаще всего метамфетамина или алкоголя. По словам исследователей, из-за этого проблемы, связанные со стероидами, могут долго оставаться незамеченными.

Ученые подчеркивают, что регулярная проверка на употребление стероидов вместе с оценкой психического состояния может помочь раньше выявлять риски и подбирать более эффективную помощь пациентам.

