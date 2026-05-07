12:19, 7 мая 2026

Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

Захарова напомнила французским бизнесменам о фантастической коррупции на Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила французских бизнесменов о бесперспективности сотрудничества с Киевом в оборонной сфере. На брифинге она заявила, что украинские коррупционеры присвоят помощь и устранят партнеров из проектов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Никакими конкурентами они им не станут — просто заберут все, что можно, и выкинут французов», — прокомментировала дипломат публикацию во французских СМИ. По ее словам, местные предприниматели наивно рассчитывают на конкуренцию с украинским оружейным рынком, тогда как Киев наводнит Европу дешевым вооружением.

Захарова подчеркнула, что масштабы коррупции на Украине приобрели фантасмагорический характер. Она усомнилась в ценности гарантий от высокопоставленных чиновников, напомнив о громком деле Миндича, в котором фигурируют представители руководства страны.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что Франция является одной из главных сил в Европейском союзе (ЕС), мешающих достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной. Как утверждает дипломат, Франция предпринимает шаги по срыву всевозможных договоренностей.

