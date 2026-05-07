15:01, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Захарова прокомментировала атаку ВСУ на российского журналиста

Маргарита Щигарева
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничной атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фотокорреспондента ТАСС Александра Полегенько. Заявление дипломата опубликовано на сайте министерства.

Захарова отметила, что удар по журналисту был прицельным. «Особенно циничной эта попытка убийства гражданского лица, к которым отнесены по международному гуманитарному праву сотрудники СМИ, выглядит на фоне объявленного В. Зеленским "режима тишины"», — добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, действия Киева должны получить надлежащую оценку со стороны профильных международных структур. «Их реакция — точнее, ее отсутствие — (...) станет ярким индикатором серьезности подходов таких институтов к вопросам обеспечения безопасности журналистов», — заявила Захарова.

6 мая стало известно, что Полегенько в момент съемки попал под удар беспилотника ВСУ в Запорожской области. Фотокорреспондент не пострадал.

