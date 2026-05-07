Застрелившего чемпиона России задержали

За Калугой задержали мужчину за выстрел в чемпиона России Исаева

Неподалеку от Калуги задержали 41-летнего мужчину по подозрению в расправе над чемпионом России по функциональному многоборью. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, подозреваемый около трех раз выстрелил в спортсмена, после чего попытался скрыться и успел выехать за пределы страны.

О трагедии стало известно ранее 7 мая. Сообщалось, что ночью неизвестный смертельно ранил Исаева из пистолета. Согласно одной из версий, сделать это мог бывший возлюбленный девушки Исаева, пишет «Mash на спорте».