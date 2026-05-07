Женщина прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу по неожиданной причине

В США 28-летняя женщина прикинулась 16-летней школьницей ради пособий и ноутбука

В США арестовали женщину из Нью-Йорка, которая прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу. Об этом сообщает New York Post.

28-летняя Кейси Клаассен поступила в школу Westchester Square Academy в апреле, представившись Шамарой Рашад 2010 года рождения. Мошенница заявила, что недавно переехала в Нью-Йорк из Огайо с сестрой. Женщина получила удостоверение ученицы и две недели ходила на уроки. Однако директор школы заподозрил неладное и решил проверить новую ученицу. Он начал поиски в социальных сетях и вскоре обнаружил страницу Клаассен. Оказалось, что она родилась в 1997 году и у нее есть дочь.

27 апреля мнимую школьницу арестовали. Она призналась в подлоге. Выяснилось, что она пошла на преступление по неожиданной причине. Женщина хотела пользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляла школа. В частности, в Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом, их кормят, им выдают ноутбук и планшет для учебы, а также мобильный телефон. Кроме того, Клаассен хотела получить социальное пособие.

Американку обвиняют в создании угрозы благополучию детей, незаконном проникновении на территорию школы и выдаче себя за другое лицо. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 15 июня.

