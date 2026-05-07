Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:42, 7 мая 2026Из жизни

Женщина прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу по неожиданной причине

В США 28-летняя женщина прикинулась 16-летней школьницей ради пособий и ноутбука
Никита Савин
Никита Савин

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали женщину из Нью-Йорка, которая прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу. Об этом сообщает New York Post.

28-летняя Кейси Клаассен поступила в школу Westchester Square Academy в апреле, представившись Шамарой Рашад 2010 года рождения. Мошенница заявила, что недавно переехала в Нью-Йорк из Огайо с сестрой. Женщина получила удостоверение ученицы и две недели ходила на уроки. Однако директор школы заподозрил неладное и решил проверить новую ученицу. Он начал поиски в социальных сетях и вскоре обнаружил страницу Клаассен. Оказалось, что она родилась в 1997 году и у нее есть дочь.

27 апреля мнимую школьницу арестовали. Она призналась в подлоге. Выяснилось, что она пошла на преступление по неожиданной причине. Женщина хотела пользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляла школа. В частности, в Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом, их кормят, им выдают ноутбук и планшет для учебы, а также мобильный телефон. Кроме того, Клаассен хотела получить социальное пособие.

Материалы по теме:
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023
«Эти ублюдки украли самое ценное» Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
«Эти ублюдки украли самое ценное»Дерзкие грабители похитили вина времен Наполеона. Как они придумали идеальную тактику?
4 января 2024

Американку обвиняют в создании угрозы благополучию детей, незаконном проникновении на территорию школы и выдаче себя за другое лицо. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 15 июня.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах молодой человек прикинулся полицейским и обокрал пенсионерку. Он вынес из ее дома сейф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok