91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

Mash: 91-летнему Николаю Агутину пришлось оказывать срочную медицинскую помощь

Отцу певца Леонида Агутина Николаю потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 91-летнему Агутину-старшему стало плохо: он почувствовал боли в груди, было затруднено дыхание. Ему провели медицинскую диагностику, вопрос о госпитализации артиста пока решается.

Известно, что отец Леонида Агутина на фоне проблем со здоровьем отказался от больших выступлений. Сейчас он изредка появляется на частных мероприятиях вместе с сыном.

Ранее в сети восхитились внешностью отметившего 91-летие отца Леонида Агутина. Артист поделился совместными фото с родителем.