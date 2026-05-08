03:31, 8 мая 2026Путешествия

Американка описала отношение к русской кухне словами «едят отходы»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lika Mostova / Shutterstock / Fotodom

Американка описала отношение к русской кухне и пищевым привычкам россиян словами «едят отходы». Об этом написал российский тревел-блогер Александр в публикации на платформе «Дзен».

Он рассказал, что жительница США посетила ужин в доме брата, который взял в жены россиянку Олю. По словам Александра, американка не дождалась десерта и вернулась в отель, потому что была шокирована русскими блюдами.

Отмечается, что на столе были окрошка, селедка под шубой, голубцы и фаршированная рыба. Но особенно поразила гостью икра карпа. «Увидев этот продукт, американка демонстративно зажала нос двумя пальцами, всем своим видом изображая отвращение, а затем спросила Олю, действительно ли она считает возможным кормить этим членов своей семьи», — пишет автор блога. Оказалось, что жительница США восприняла поданные рыбьи потроха как оскорбление.

Ранее другая тревел-блогерша назвала непонятные для американцев блюда русской кухни. Так, например, жители США с подозрением смотрят на наши каши.

    Американка описала отношение к русской кухне словами «едят отходы»

