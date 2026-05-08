Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 8 мая 2026Мир

Американцы предпочли Трампу Папу

YouGov: Папа Римский Лев XIV обогнал Трампа по уровню одобрения в США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Лев XIV получил более высокий уровень одобрения среди американцев, чем президент США Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют данные опроса The Economist и YouGov.

Опрос показал, что 55 процентов американцев положительно оценивают деятельность Папы Льва, тогда как 24 процента выражают отрицательное мнение. Трамп, в свою очередь, получил 40 процентов положительных и 56 процентов отрицательных оценок.

Наиболее высокую поддержку Папа Римский получил среди афроамериканцев и латиноамериканцев — 60 и 62 процента, в то время как только 15 и 37 процентов положительно оценили американского лидера.

Среди пожилых американцев также зафиксировано преимущество понтифика. В возрастной группе 45–64 лет его поддержали 63 процента респондентов против 43 процентов у Трампа, а среди граждан старше 65 лет — 58 процентов против 47 процентов.

Ранее Трамп назвал фейком и чушью данные опросов, которые показывают недовольство американцев войной против Ирана. «Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: "Одобрение всего 20 процентов или 25 процентов" — это чушь», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    В США поищут замену «вечным» бомбардировщикам

    Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

    Глава МИД Италии назвал условие усиления НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok