10:55, 8 мая 2026Мир

Американцы забыли о роли России во Второй мировой

Американский ветеран заявил о забвении роли СССР в победе над нацизмом
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Большинство молодых американцев мало знают о вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил американский ветеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон.

«Мое поколение знало и ценило участие и большую роль Советской России, но нас почти не осталось», — признал Кон, которому в 2025 году исполнилось 100 лет. Он подчеркнул, что о решающем вкладе СССР в победу над нацизмом осведомлены лишь те молодые люди, которые интересуются историей Второй мировой войны.

Американский ветеран участвовал в исторической встрече на Эльбе в апреле 1945 года. Та встреча советских и американских войск считается символом союзнических отношений в антигитлеровской коалиции.

Ранее стало известно, что полиция Берлина введет 8 и 9 мая запрет на советскую символику на мемориалах Второй мировой войны и публичное исполнение советских песен военных лет.

