Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 8 мая 2026Экономика

Апрель на Земле оказался одним из самых теплых

Апрель 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Апрель 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Европейская климатическая служба Copernicus.

Теплее были только показатели в аналогичных месяцах в 2024 и 2025 годах. Средняя температура приземного воздуха в апреле 2026 года составила 14,89 градуса по Цельсию, что на 1,43 градуса выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

В течение апреля среднесуточная температура поверхности моря достигла второго наивысшего значения за всю историю наблюдений — 21 градуса Цельсия. Рекордной температура была в 2024 году. В Европе средняя температура апреля — 8,88 градуса — превысила норму на 0,5 градуса, оказавшись таким образом на десятом месте. При этом погода разнилась по регионам: на большей части юго-западной Европы она значительно превышала средние значения, а в Испании апрель стал самым теплым за всю историю наблюдений. Восточная Европа, напротив, переживала более холодную, чем обычно, погоду.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

По словам руководителя стратегического направления по климату Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Саманты Берджесс, прошедший апрель подтверждает явные признаки устойчивого глобального потепления.

Месяц отметился не только жарой, но и экстремальными погодными явлениями. Тихий океан настигали тропические циклоны, наводнения и оползни случались на Аравийском полуострове, в Иране, Афганистане и Сирии, а засуха — в Южной Африке. В Западной и Центральной Европе преобладали засушливые условия, тогда как в восточных и юго-восточных регионах континента выпали осадки выше нормы.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев предсказал, что в ближайшие годы климатическая ситуация в мире будет только ухудшаться — аномальные погодные явления станут еще более частыми и интенсивными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пощады не будет». Лавров жестко пригрозил странам Запада. В чем причина?

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

    На бывшем заводе Toyota в России будут выпускать новый седан

    Песков опроверг сообщение об отзыве аккредитации зарубежных журналистов на парад Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok