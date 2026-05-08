Британский флот месяц следил за российским фрегатом у берегов Королевства

Guardian: Британский флот месяц следил за фрегатом России у берегов Королевства

Британский флот весь апрель ежедневно следил за российским фрегатом «Адмирал Григорович» у берегов Соединенного Королевства, который шел из Атлантики в Северное море. Пристальное наблюдение в течение месяца связано с усилением присутствия РФ после угроз Лондона задерживать «теневые» танкеры, пишет The Guardian.

Фрегат сопроводил шесть связанных с Россией судов, минимум три из них находятся под санкциями. Также в конце месяца через Ла-Манш прошел «Адмирал Касатонов», сопровождавший два судна к Тартусу. Одно из них, «Спарту», связывают с поставками оружия.

Издание отмечает, что вопреки заявлению премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности задерживать санкционные суда в водах Королевства, Лондон еще ни разу не пошел на этот шаг — возможно, из-за близости российских военных кораблей.