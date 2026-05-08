Британцев попросили вернуться в ЕС

Guardian: Зеленые призвали Британию вернуться в ЕС

Европейская партия зеленых официально выступила с призывом к Великобритании вернуться в Европейский союз (ЕС). Документ был одобрен на ежегодной встрече руководства партии в Брюсселе, передает The Guardian.

«Брексит стал политическим и экономическим провалом с долгосрочными негативными последствиями для жителей Соединенного Королевства и всей Европы... Европейская зеленая семья ясно заявляет: будущее Соединенного Королевства лежит в Европейском союзе», — сказано в декларации.

После принятия документа зеленые партии по всей Европе должны будут учитывать эту позицию в своих политических дискуссиях и официальных заявлениях.

Как отмечается, это первый случай, когда общеевропейская политическая партия официально выступила за возвращение Великобритании в состав ЕС.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Он признал, что правительство допустило ряд ошибок, однако подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии до следующих парламентских выборов.