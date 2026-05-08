Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 8 мая 2026Мир

Британцев попросили вернуться в ЕС

Guardian: Зеленые призвали Британию вернуться в ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейская партия зеленых официально выступила с призывом к Великобритании вернуться в Европейский союз (ЕС). Документ был одобрен на ежегодной встрече руководства партии в Брюсселе, передает The Guardian.

«Брексит стал политическим и экономическим провалом с долгосрочными негативными последствиями для жителей Соединенного Королевства и всей Европы... Европейская зеленая семья ясно заявляет: будущее Соединенного Королевства лежит в Европейском союзе», — сказано в декларации.

После принятия документа зеленые партии по всей Европе должны будут учитывать эту позицию в своих политических дискуссиях и официальных заявлениях.

Как отмечается, это первый случай, когда общеевропейская политическая партия официально выступила за возвращение Великобритании в состав ЕС.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Он признал, что правительство допустило ряд ошибок, однако подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии до следующих парламентских выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Экипировка для водных видов спорта стала модным трендом

    Врач раскрыла секреты здорового долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok