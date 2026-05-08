Будущее ведущей экономики Европы стало еще мрачнее

Bloomberg: Промпроизводство в Германии неожиданно упало второй месяц подряд

В марте промышленное производство Германии неожиданно сократилось второй месяц подряд, что усилило опасения по поводу будущего крупнейшей экономики Европы. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что в первый месяц весны объем производства снизился на 0,7 процента, если сравнивать с февралем. Причиной этого стали спад в энергетическом секторе и машиностроении. В то же время экспорт в марте прибавил полпроцента, а импорт — 5,1 процента.

Как отмечает агентство, хотя экономика Германии в I квартале увеличилась на 0,3 процента, иранский кризис ставит под вопрос обещания канцлера Фридриха Мерца превратить 2026 год в «год роста». В апреле Берлин уже снизил прогноз роста экономики на 2026 год до 0,5 процента, несмотря на значительное увеличение расходов на инфраструктуру и оборону.

Как отметили в министерстве экономики ФРГ, в начале 2026 года производство серьезно замедлилось на фоне усиления геополитической неопределенности. Конфликт на Ближнем Востоке не только приводит к росту цен, но и все чаще вызывает проблемы с поставками ключевых промежуточных товаров.

Ранее сообщалось, что американо-иранский конфликт обернулся для германского бюджета огромной налоговой дырой. К 2030 году поступления в бюджет этой европейской страны упадут более чем на 50 миллиардов евро.