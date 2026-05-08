Дело о гибели российского футболиста в драке с четырьмя иностранцами рассмотрят присяжные

Присяжные рассмотрят дело о смертельном избиении футболиста Ерошевича

Уголовное дело о драке, в которой расправились с 20-летним российским футболистом Арсением Ерошевичем, рассмотрят с присяжными. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, отбор присяжных заседателей еще продолжается. Уголовное дело поступило в суд в конце февраля текущего года. В расправе над спортсменом обвиняют четверых иностранцев.

Ерошевич выступал за любительский клуб «Русская община Щелково». Причиной драки, по некоторым данным, стал конфликт футболиста с посетителями ночного клуба в подмосковном Щелково. Сначала спортсмен и зачинщики драки вышли в туалет, а через пару минут на улице началась потасовка. Ерошевича атаковали несколько человек, и после одного удара сзади он упал, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание, однако его продолжили избивать.

В результате драки спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он перенес две операции и долго находился в реанимации. После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Соратники Ерошевича после ЧП записали видеообращение к высокопоставленным силовикам.

