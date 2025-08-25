Россия
11:21, 25 августа 2025

«Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

«Русская община» отреагировала на смерть соратника после драки в Подмосковье
Алан Босиков
Алан Босиков

Кадр: Telegram-канал Русская Община ZOV

«Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье. Запись опубликована в Telegram-канале движения.

23 августа стало известно о смерти футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича. Перед этим он был жестоко избит.

Сторонники движения выразили недовольство текущим статусом двоих фигурантов, которые пока проходят по делу как свидетели. Общественники также утверждают, что к смерти Ерошевича причастна некая этническая группировка.

В этой связи «Русская община» обратилась к руководителям силовых ведомств с просьбой разобраться в случившемся.

Ранее в Обнинске был задержан один из лидеров «Русской общины» Руслан Денисов. Мужчину обвиняют в вымогательстве более одного миллиона рублей.

