Действия ВСУ на 9 Мая спрогнозировали

18:35, 8 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Политолог Козюлин: Перемирие на 9 Мая будет носить фрагментарный характер
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Перемирие к Дню Победы будет носить скорее фрагментарный характер. На это в комментарии «Ленте.ру» указал главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.

«Отдельные эпизоды нарушений, взаимные обвинения и информационные вбросы практически неизбежны. Перемирие, скорее всего, будет носить фрагментарный и символический характер», — подчеркнул он.

По словам политолога, Вооруженные силы Украины могут лишь частично его соблюдать. Соблюдение режима прекращения огня будет зависеть от оперативной обстановки на конкретных участках фронта. В результате на 9 Мая скорее стоит ожидать только снижения интенсивности боевых действий, резюмировал эксперт.

Ранее Вадим Козюлин назвал особенность в соблюдении режима прекращения огня к Дню Победы. По его мнению, подобные перемирия не подкрепляются механизмами контроля.

