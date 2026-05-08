8 мая 2026

Два популярных фрукта оказались опасны для диабетиков

Mirror: Бананы и апельсины могут вызвать скачок сахара в крови
Александра Лисица

Употребление двух популярных фруктов могут оказаться причиной чрезмерного повышения уровня сахара в крови, предупредили специалисты сообщества людей с диабетом Diabetes.co.uk. Рекомендации врачей-эндокринологов приводит издание Mirror.

Как объяснили медики, особенно сильно уровень сахара поднимает употребление бананов и апельсинов. «Во фруктах, естественно, довольно много сахаров, и, как правило, во фруктах больше углеводов, чем в некрахмалистых овощах», — добавили эндокринологи.

Чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови, врачи посоветовали при диабете заменять сладкие фрукты на менее сладкие (зеленые яблоки, груши) и ягоды. Специалисты напомнили, что фрукты, наряду с овощами, являются одними из самых полезных продуктов питания, и порекомендовали употреблять не менее 400-500 граммов фруктов и овощей в день.

Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов рассказал о причине постоянной сухости во рту. По его словам, симптом чаще всего указывает на заболевания эндокринной системы.

