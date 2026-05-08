14:32, 8 мая 2026

Экипировка для водных видов спорта стала модным трендом

Алина Гостева
Фото: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали модные тренды на весну и лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, популярными стали наряды в стиле экипировки для водных видов спорта. Среди них — вдохновленные гидрокостюмами предметы гардероба и очки и маски для плавания. Подобные изделия включили в коллекции такие известные бренды, как Chloe, Loewe и Rabanne.

В то же время актуальными оказались шарфы, используемые в качестве юбок и топов, платья-«вторая кожа» и предметы гардероба длины мини, в том числе шорты-трусы.

Ранее в мае редакторы журнала Vogue также назвали самое модное платье на лето 2026 года.

