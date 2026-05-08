22:51, 8 мая 2026Мир

Евродепутат заявил об отстранении США от Киева

Евродепутат Картайзер: США поняли, что конфликт на Украине проигран для Запада
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash

Администрация Белого дома постепенно дистанцируется от Киева, поскольку конфликт на Украине, по мнению авторов заявления, стал для Запада проигрышным. Об этом заявил евродепутат Фернан Картайзер в соцсети X.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа постепенно отходит от Украины, поскольку для Запада эта война, по сути, уже проиграна», — заявил он.

По его мнению, Европа, поддержав курс Вашингтона, оказалась в ситуации, когда ей сложно отказаться от обязательств перед Украиной. В итоге европейским странам приходится продолжать финансирование Киева и поставки вооружений, хотя в прежних объемах делать это, по его словам, становится все труднее.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась, что партнеры ЕС не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины. Она рассказала, что Евросоюз часто просит помочь с украинской «проблемой», но в ответ сталкивается с бездействием.

