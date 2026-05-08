Евродепутат Картайзер: США поняли, что конфликт на Украине проигран для Запада

Администрация Белого дома постепенно дистанцируется от Киева, поскольку конфликт на Украине, по мнению авторов заявления, стал для Запада проигрышным. Об этом заявил евродепутат Фернан Картайзер в соцсети X.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа постепенно отходит от Украины, поскольку для Запада эта война, по сути, уже проиграна», — заявил он.

По его мнению, Европа, поддержав курс Вашингтона, оказалась в ситуации, когда ей сложно отказаться от обязательств перед Украиной. В итоге европейским странам приходится продолжать финансирование Киева и поставки вооружений, хотя в прежних объемах делать это, по его словам, становится все труднее.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась, что партнеры ЕС не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины. Она рассказала, что Евросоюз часто просит помочь с украинской «проблемой», но в ответ сталкивается с бездействием.