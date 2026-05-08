Диесен: Европа рискует получить от России жесткий ответ на провокации

Европа рискует получить от России жесткий ответ на непрекращающиеся провокации. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«НАТО продолжит распадаться, а европейцы компенсируют это дальнейшей эскалацией войны против России», — написал он.

По словам профессора, предсказуемым следствием этого будет то, что лидеры Старого Света в конечном итоге спровоцируют мощную реакцию Москвы. Он отметил, что если бы Европой управляли рациональные люди, они бы приспособились к новому международному распределению сил, прекратив конфликт на Украине и заключив мир с Россией, но таких лидеров нет.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что ни в одной стране Европы невозможен приход к власти политиков, действительно лояльных России. Он подчеркнул, что даже премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого европейцы называли пророссийским, таковым считать нельзя.