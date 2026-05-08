Политолог Дудчак: В Европе не допустят к власти лояльных России политиков

Ни в одной стране Европы невозможен приход к власти политиков, действительно лояльных России, считает политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что даже Виктора Орбана, которого европейцы называли пророссийским, таковым считать нельзя.

Орбан просто отстаивал интересы Венгрии и выторговал право получать углеводороды из России, но при этом не блокировал кредиты и поставки вооружений Украине от других стран, отметил политолог.

«Сейчас в Европе набирают популярность отдельные политические силы, которые на фоне кризиса говорят о необходимости возобновить отношения с Россией. Им приписывают лояльность к Москве, но с высокой долей вероятности, придя к власти, они очень быстро станут похожими на тех, кого сейчас критикуют», — заявил Дудчак.

По словам политолога, это отлаженная система манипуляции общественным мнением и электоратом. Европейской публике, которая не прочь восстановить отношения с Россией, предлагают альтернативу, но когда эти политики приходят к власти, избиратели убеждаются, что новая власть ничем не отличается от предыдущей, заключил специалист.

Ранее Дудчак заявил, что минимального реалистичного срока вступления Украины в Европейский союз (ЕС) не существует. По его словам, все разговоры о членстве нужны только для поддержания мифов Майдана, а для самого ЕС принимать Украину в состав не имеет смысла.

