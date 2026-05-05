Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:01, 5 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказан исход попыток Украины вступить в ЕС

Политолог Дудчак: Минимальный срок для вступления Украины в ЕС назвать нельзя
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Минимального реалистичного срока вступления Украины в Европейский союз (ЕС) не существует, считает политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что все разговоры о членстве нужны только для поддержания мифов Майдана, а для самого ЕС принимать Украину в состав не имеет смысла.

По словам специалиста, Европа уже давно получила от Украины все, что хотела. Тратить деньги на новые программы, которые полагаются для вступающих в объединение стран, в Брюсселе не намерены. Поэтому придумываются урезанные формулировки вроде «ассоциированного членства», когда Украине разрешат присутствовать на заседаниях, но без права голоса и финансовой помощи. Это членство второго сорта, и президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Дудчака, возмущается такой перспективой.

«Говорить о каких-то датах или горизонтах бессмысленно. ЕС мог бы принять политическое решение о членстве Украины, но даже этого он не хочет делать, поскольку ему выгоднее, чтобы граждане Украины оставались на подконтрольной Киеву территории, а не уезжали в Европу», — указал политолог.

Те, кто уже успел перебраться в ЕС и спокойно работает, останутся там и будут ковать европейский ВВП, добавил политолог. Остальным же, по мнению Дудчака, суждено остаться и гибнуть за интересы Лондона, Брюсселя и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что на Украине представили новый вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он заключается в завершении конфликта по линии соприкосновения без юридического признания Украиной утраченных территорий и со вступлением Киева в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о потере Украиной территорий

    В Китае из-за мощного взрыва на заводе фейерверков погиб 21 человек

    iPhone сделают еще прозрачнее

    Россиян предупредили об опасных открытках в мессенджерах

    В России сертифицировали новый кроссовер Tenet

    Россиянам назвали опасные симптомы после работы на дачном участке

    Раскрыты последствия удара ВСУ по региону России в 1000 километрах от границы

    Названа неожиданная польза кофе

    Союзники США заговорили о новом мировом порядке после Трампа

    Психолог дал россиянам советы на случай ограничения интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok