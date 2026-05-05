Политолог Дудчак: Минимальный срок для вступления Украины в ЕС назвать нельзя

Минимального реалистичного срока вступления Украины в Европейский союз (ЕС) не существует, считает политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что все разговоры о членстве нужны только для поддержания мифов Майдана, а для самого ЕС принимать Украину в состав не имеет смысла.

По словам специалиста, Европа уже давно получила от Украины все, что хотела. Тратить деньги на новые программы, которые полагаются для вступающих в объединение стран, в Брюсселе не намерены. Поэтому придумываются урезанные формулировки вроде «ассоциированного членства», когда Украине разрешат присутствовать на заседаниях, но без права голоса и финансовой помощи. Это членство второго сорта, и президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Дудчака, возмущается такой перспективой.

«Говорить о каких-то датах или горизонтах бессмысленно. ЕС мог бы принять политическое решение о членстве Украины, но даже этого он не хочет делать, поскольку ему выгоднее, чтобы граждане Украины оставались на подконтрольной Киеву территории, а не уезжали в Европу», — указал политолог.

Те, кто уже успел перебраться в ЕС и спокойно работает, останутся там и будут ковать европейский ВВП, добавил политолог. Остальным же, по мнению Дудчака, суждено остаться и гибнуть за интересы Лондона, Брюсселя и Вашингтона.

Ранее сообщалось, что на Украине представили новый вариант мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Он заключается в завершении конфликта по линии соприкосновения без юридического признания Украиной утраченных территорий и со вступлением Киева в Евросоюз.

