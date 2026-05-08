Песков высказался о передаче Путину послания от Зеленского

21:43, 8 мая 2026Мир

Песков: Фицо передаст Путину послание от Зеленского, но встречи еще не было
Марина Совина
СюжетВстреча Путина и Зеленского
Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что передаст российскому президенту Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского, но пока встречи с главой РФ не было, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о том, передано ли уже послание.

«Фицо задавали вопрос в эфире. Да, он сказал, что передаст кое-что от Зеленского», — высказался он и добавил, что встречи еще не было.

Ранее сообщалось, что Фицо может передать Путину предложение от Зеленского о личной встрече. Содержание отправленного послания Кремлю раскрыл советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин.

