22:49, 8 мая 2026Россия

В Госдуме прокомментировали перемирие на 9-11 мая

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

США больше не будет смысла о чем-либо говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским, если он сорвет перемирие на 9-11 мая, заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, своим заявлением американский глава Дональд Трамп берет на себя личную ответственность за действия Зеленского и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие три дня. Она выразила надежду, что Киев «хотя бы сейчас будет верен своему слову».

«Если он этого слова вновь не сдержит — у США не останется аргументов для дальнейших с ним переговоров и какого-либо взаимодействия», — прокомментировала депутат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии 9-11 мая.

