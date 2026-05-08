В Госдуме прокомментировали перемирие на 9-11 мая

Чемерис: США не будет смысла говорить с Зеленским, если он сорвет перемирие

США больше не будет смысла о чем-либо говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским, если он сорвет перемирие на 9-11 мая, заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, своим заявлением американский глава Дональд Трамп берет на себя личную ответственность за действия Зеленского и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие три дня. Она выразила надежду, что Киев «хотя бы сейчас будет верен своему слову».

«Если он этого слова вновь не сдержит — у США не останется аргументов для дальнейших с ним переговоров и какого-либо взаимодействия», — прокомментировала депутат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии 9-11 мая.