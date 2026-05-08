Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

NYT: Модель Хайди Клум боялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум призналась, что боялась неодобрения председателя Met Gala Анны Винтур ее наряда. Интервью публикует The New York Times.

52-летняя знаменитость появилась на мероприятии в образе мраморной статуи Рафаэля Монти «Весталка», которая изображает жрицу Весты в полупрозрачной вуали. Для создания такого образа стилистам потребовалось три месяца. При этом Клум подчеркнула, что ждала одобрения Винтур.

«Я спросила ее, нравится ли ей образ — она ответила, что да. Я больше всего волновалась, что ей не понравится», — призналась Клум.

Над перевоплощением супермодели работал визажист Майк Марино, который преобразовал сочетание латекса и спандекса, чтобы создать иллюзию резного мрамора.

Клум подчеркнула, что данный образ был одним из самых удобных в ее карьере, однако он имел один существенный недостаток. «В кои-то веки мои ноги не болят. Я могу сидеть, я могу есть. Я могу делать что угодно. Единственное, что статуи не ходят в туалет», — сказала она, намекая на то, что поход в туалет в таком наряде был невозможен.

Ранее в мае были раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala.