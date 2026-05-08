Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:08, 8 мая 2026Ценности

Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

NYT: Модель Хайди Клум боялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум призналась, что боялась неодобрения председателя Met Gala Анны Винтур ее наряда. Интервью публикует The New York Times.

52-летняя знаменитость появилась на мероприятии в образе мраморной статуи Рафаэля Монти «Весталка», которая изображает жрицу Весты в полупрозрачной вуали. Для создания такого образа стилистам потребовалось три месяца. При этом Клум подчеркнула, что ждала одобрения Винтур.

«Я спросила ее, нравится ли ей образ — она ответила, что да. Я больше всего волновалась, что ей не понравится», — призналась Клум.

Над перевоплощением супермодели работал визажист Майк Марино, который преобразовал сочетание латекса и спандекса, чтобы создать иллюзию резного мрамора.

Клум подчеркнула, что данный образ был одним из самых удобных в ее карьере, однако он имел один существенный недостаток. «В кои-то веки мои ноги не болят. Я могу сидеть, я могу есть. Я могу делать что угодно. Единственное, что статуи не ходят в туалет», — сказала она, намекая на то, что поход в туалет в таком наряде был невозможен.

Ранее в мае были раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Раскрыта необходимая для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве зарплата

    Шесть миллионов рублей за рельсы подвели начальника РЖД под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok