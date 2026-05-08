Иран дал ответ на атаки США в Ормузском проливе

Зольфагари: Иран нанес значительный ущерб кораблям США в Ормузском проливе

Иранские военные совершили атаку на американские корабли в Ормузском проливе после ударов США по иранским судам. Об этом заявил пресс-секретарь Центрального штаба Военно-командования Ирана «Хатам аль-Анбия» полковник Эбрагим Зольфагари, передает PressTV.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран предприняли быструю контратаку, вступив в бой с американскими военными кораблями к востоку от Ормузского пролива и к югу от порта Бандар-Чабахар», — сказано в сообщении.

По утверждению Тегерана, американские силы понесли «значительный ущерб» и были вынуждены отступить.

Ранее иранское командование заявило, что США атаковали два танкера Исламской Республики, и обвинило Вашингтон в нарушении перемирия.