Пассажиров лайнера со смертельным вирусом эвакуируют на остров

El Mundo: Пассажиров лайнера со смертельным вирусом эвакуируют на Тенерифе

Испания взяла на себя организацию по высадке пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного вируса, их эвакуируют на Тенерифе. Об этом сообщает El Mundo.

По словам генерального секретаря по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций министерства внутренних дел Испании Вирхинии Барконес, эта операция не создаст проблем для населения Канарских островов, поскольку пассажиры и экипаж судна не будут контактировать с другими людьми.

«Контакта с населением не будет (...) Пусть мужчины и женщины, находящиеся на Канарских островах, будут абсолютно спокойны: ни в коем случае не будет никакой возможности контакта», — заверила она.

Ожидается, лайнер пришвартуется на Тенерифе в воскресенье, 10 мая. Пассажиры будут высаживаться группами по пять человек на небольших лодках, после чего испанских пассажиров доставят в Мадрид на военном самолете. При этом Испания координирует с 22 странами репатриацию оставшихся пассажиров, всего это более ста человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что на круизном лайнере MV Hondius могла произойти вспышка вируса Андес. Специалисты проверяют судно, они ждут результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).