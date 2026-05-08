Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 8 мая 2026Мир

Пассажиров лайнера со смертельным вирусом эвакуируют на остров

El Mundo: Пассажиров лайнера со смертельным вирусом эвакуируют на Тенерифе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Испания взяла на себя организацию по высадке пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного вируса, их эвакуируют на Тенерифе. Об этом сообщает El Mundo.

По словам генерального секретаря по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций министерства внутренних дел Испании Вирхинии Барконес, эта операция не создаст проблем для населения Канарских островов, поскольку пассажиры и экипаж судна не будут контактировать с другими людьми.

«Контакта с населением не будет (...) Пусть мужчины и женщины, находящиеся на Канарских островах, будут абсолютно спокойны: ни в коем случае не будет никакой возможности контакта», — заверила она.

Ожидается, лайнер пришвартуется на Тенерифе в воскресенье, 10 мая. Пассажиры будут высаживаться группами по пять человек на небольших лодках, после чего испанских пассажиров доставят в Мадрид на военном самолете. При этом Испания координирует с 22 странами репатриацию оставшихся пассажиров, всего это более ста человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что на круизном лайнере MV Hondius могла произойти вспышка вируса Андес. Специалисты проверяют судно, они ждут результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    Назван неутешительный прогноз по конфликту США и Ирана

    Военный раскрыл особенность ответных ударов России в перемирие

    Зеленский раскрыл детали дальнейших переговоров с США

    ВМС Ирана захватили нефтяной танкер

    Находка мужчины на ресейл-платформе прославила его в сети

    Подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током и выжил

    У бывшего главы мемориала Минобороны обнаружили имущество на полмиллиарда рублей

    Раскрыта дальность стрельбы новой САУ КНДР

    Креветка-богомол напала на россиянина в Таиланде и укусила его за ногу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok