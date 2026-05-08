Китай требует от Киева возвращения долга в размере 30,8 миллиарда долларов

Украинский лидер Владимир Зеленский через посла передал Китаю просьбу о реструктуризации долга в 30,8 миллиарда долларов. В противном случае он пригрозил созданием проблем по Тайваню и Северной Корее, Пекин назвал это паникой, пишет издание Sohu.

В статье сказано, что Зеленский оказался загнан в угол. Финансы на грани краха, инфляция растет, а фронт в тупике. США отказали в поддержке, поэтому украинский политик обратился к Китаю.

Китайскую сторону его угрозы и обещания не тронули. В КНР заявили, что деньги Киев должен вернуть. В Пекине лишь в очередной раз подчеркнули, что долг в 30,8 миллиарда долларов в любом случае придется отдать.

«Украина уже давно пребывает в хаосе. Зеленский по-прежнему бредит, полагаясь на долги и угрозы в обмен на китайские компромиссы. Мечта Зеленского о выплате долгов в конечном итоге будет полностью разрушена», — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что журналисты китайского портала Sohu назвали передачу ядерного оружия Украине поражением Запада. По их мнению, даже если Киев получит такое вооружение, он не сможет сформировать стратегическую силу сдерживания, а для России Украина станет приоритетной целью потенциального ядерного удара.

До этого Китай и Германия опубликовали совместное заявление по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором стороны поддержали усилия по достижению прекращения огня на Украине.