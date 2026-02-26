Sohu: Передача Киеву ядерного оружия станет поражением Запада

Журналисты китайского портала Sohu назвали передачу ядерного оружия (ЯО) Украине поражением Запада.

По их мнению, даже если Киев получит такое вооружение, он не сможет сформировать стратегическую силу сдерживания, а для России Украина станет приоритетной целью потенциального ядерного удара.

Аналитики отметили, что для Великобритании и Франции также существуют огромные риски. Если будет утерян контроль над распространением ЯО, основной удар придется по Европе. Кроме того, неизвестно, как США отреагируют на подобную ситуацию и будут ли готовы нести ответственность за происходящее как лидер НАТО.

«Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада», — заключили журналисты Sohu.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.