08:19, 26 февраля 2026

В Китае назвали передачу ядерного оружия Украине поражением Запада

Sohu: Передача Киеву ядерного оружия станет поражением Запада
Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

Журналисты китайского портала Sohu назвали передачу ядерного оружия (ЯО) Украине поражением Запада.

По их мнению, даже если Киев получит такое вооружение, он не сможет сформировать стратегическую силу сдерживания, а для России Украина станет приоритетной целью потенциального ядерного удара.

Аналитики отметили, что для Великобритании и Франции также существуют огромные риски. Если будет утерян контроль над распространением ЯО, основной удар придется по Европе. Кроме того, неизвестно, как США отреагируют на подобную ситуацию и будут ли готовы нести ответственность за происходящее как лидер НАТО.

«Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада», — заключили журналисты Sohu.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

