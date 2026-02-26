Журналисты китайского портала Sohu назвали передачу ядерного оружия (ЯО) Украине поражением Запада.
По их мнению, даже если Киев получит такое вооружение, он не сможет сформировать стратегическую силу сдерживания, а для России Украина станет приоритетной целью потенциального ядерного удара.
Аналитики отметили, что для Великобритании и Франции также существуют огромные риски. Если будет утерян контроль над распространением ЯО, основной удар придется по Европе. Кроме того, неизвестно, как США отреагируют на подобную ситуацию и будут ли готовы нести ответственность за происходящее как лидер НАТО.
«Преодоление ядерного порога будет означать поражение не только для Украины, но и для всего Запада», — заключили журналисты Sohu.
24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.