Мир
17:42, 25 февраля 2026Мир

Китай и Германия выступили с совместным заявлением по Украине

Китай и Германия поддержали усилия по достижению прекращения огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Китай и Германия опубликовали совместное заявление по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором стороны поддержали усилия по достижению прекращения огня на Украине. Текст пресс-релиза приводит агентство «Синьхуа».

«Стороны обсудили украинский вопрос и поддержали усилия по достижению прекращения огня и прочного мира [на Украине] на основе Устава и принципов ООН», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что Германия и Китай считают основой глобального сотрудничества принципы Устава ООН и международного права. Кроме того, страны выразили готовность отстаивать статус Организации Объединенных Наций и поддерживать двусторонний диалог по международным вопросам.

Ранее Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании конфликта на Украине. Китайский лидер также подчеркнул необходимость искать решение украинского вопроса путем диалога.

