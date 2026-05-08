Командиры бригады ВСУ ввели кастовую систему в подразделении

ТАСС: Комбаты ВСУ ввели внутри подразделений кастовую тюремную систему

Командиры батальонов 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели кастовую систему, напоминающую тюремную, в своих подразделениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Они ввели в своих батальонах кастовую систему, как в тюрьме — есть главный, "шестерки", а еще "рабы"», — рассказал источник агентства.

По его словам, «шестерки» не участвуют в боевых действиях на передовой, но занимаются контролем личного состава в подразделении.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ устроили вооруженный мятеж у Купянска в Харьковской области. Инцидент случился в районе Малой Шапковки.