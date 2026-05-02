Бойцы ВСУ устроили мятеж в Харьковской области и убили офицера из «Азова»

18:12, 2 мая 2026

Бойцы ВСУ устроили вооруженный мятеж у Купянска и убили офицера из «Азова»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили вооруженный мятеж у Купянска в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Инцидент случился в районе Малой Шапковки. Мятеж произошел среди личного состава сводного штурмового подразделения, образованного из военнослужащих нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе конфликта между военнослужащими был ликвидирован заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко с позывным Старшина», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что убитый военный был офицером НГУ «Азов» (запрещена в России как террористическая организация).

Ранее стало известно о бегстве ВСУ в Харьковской области. Оно произошло в Бударках, вдоль реки Волчья в сторону Варваровки.

