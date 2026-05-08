Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:19, 8 мая 2026Путешествия

Креветка-богомол напала на россиянина в Таиланде и укусила его за ногу

Россиянин прыгнул в воду с катера в Таиланде и был укушен креветкой-богомолом
Елизавета Гринберг (редактор)

Креветка-богомол напала на россиянина в Таиланде и укусила его за ногу, появилось видео с места инцидента. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Известно, что 28-летний Анатолий из Екатеринбурга отдыхал на Симиланских островах. Перед нападением морского хищника россиянин прыгнул в воду с катера. Уже в воде он был укушен креветкой-богомолом.

Перелома удалось избежать, однако мужчине больно ходить, его ждет долгое восстановление. На кадрах видно, как турист, хромая, возвращается к лодке. Идти ему помогают свидетели инцидента.

Уточняется, что креветки-богомолы умеют разгоняться до 90 километров в час и атакуют жертв передними конечностями-дубинками, силу удара можно сравнить с пулевым выстрелом.

Ранее россиянка получила ожог из-за гусеницы с усиками на пляже в Таиланде. Насекомое женщина сняла на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    Назван неутешительный прогноз по конфликту США и Ирана

    Военный раскрыл особенность ответных ударов России в перемирие

    Зеленский раскрыл детали дальнейших переговоров с США

    ВМС Ирана захватили нефтяной танкер

    Находка мужчины на ресейл-платформе прославила его в сети

    Подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током и выжил

    У бывшего главы мемориала Минобороны обнаружили имущество на полмиллиарда рублей

    Раскрыта дальность стрельбы новой САУ КНДР

    Креветка-богомол напала на россиянина в Таиланде и укусила его за ногу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok