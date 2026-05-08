Креветка-богомол напала на россиянина в Таиланде и укусила его за ногу

Креветка-богомол напала на россиянина в Таиланде и укусила его за ногу, появилось видео с места инцидента. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Известно, что 28-летний Анатолий из Екатеринбурга отдыхал на Симиланских островах. Перед нападением морского хищника россиянин прыгнул в воду с катера. Уже в воде он был укушен креветкой-богомолом.

Перелома удалось избежать, однако мужчине больно ходить, его ждет долгое восстановление. На кадрах видно, как турист, хромая, возвращается к лодке. Идти ему помогают свидетели инцидента.

Уточняется, что креветки-богомолы умеют разгоняться до 90 километров в час и атакуют жертв передними конечностями-дубинками, силу удара можно сравнить с пулевым выстрелом.

