Лоза пристыдил коллег за плохое исполнение военных песен

Юрий Лоза возмутился исполнением военных песен современными артистами

Певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен тем, как современные артисты исполняют знаменитые военные песни. Его комментарий передает Общественная служба новостей.

Музыкант подчеркнул, что в последнее время не было создано ни одной новой композиции, посвященной Дню Победы. Причина, по его мнению, заключается в том, что «талантливые самородки», способные написать хорошие песни, не могут пробиться на вершину шоу-бизнеса.

«Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру, но даже под нее не научились открывать свой рот, чтобы попасть в такт», — заключил Лоза.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов пристыдил артистов, которые зарабатывают на концертах в честь 9 Мая. Он подчеркнул, что День Победы нельзя превращать в корпоратив, на котором есть возможность «выторговать ценник повыше». Подобный подход он назвал позором и чудовищной несправедливостью.