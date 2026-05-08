17:36, 8 мая 2026Культура

Лоза пристыдил коллег за плохое исполнение военных песен

Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен тем, как современные артисты исполняют знаменитые военные песни. Его комментарий передает Общественная служба новостей.

Музыкант подчеркнул, что в последнее время не было создано ни одной новой композиции, посвященной Дню Победы. Причина, по его мнению, заключается в том, что «талантливые самородки», способные написать хорошие песни, не могут пробиться на вершину шоу-бизнеса.

«Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру, но даже под нее не научились открывать свой рот, чтобы попасть в такт», — заключил Лоза.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов пристыдил артистов, которые зарабатывают на концертах в честь 9 Мая. Он подчеркнул, что День Победы нельзя превращать в корпоратив, на котором есть возможность «выторговать ценник повыше». Подобный подход он назвал позором и чудовищной несправедливостью.

