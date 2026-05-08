Культура
15:13, 8 мая 2026

Соседов жестко высказался о зарабатывающих 9 Мая артистах

Ольга Коровина

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов пристыдил артистов, которые зарабатывают на концертах в честь 9 Мая. Его комментарий приводит Общественная служба новостей.

«Это возмутительно, когда в такой священный для всех россиян день звезды переступают все допустимые и недопустимые границы своей меркантильности», — считает Соседов.

Критик подчеркнул, что День Победы нельзя превращать в корпоратив, на котором есть возможность «выторговать ценник повыше». Подобный подход он назвал позором и чудовищной несправедливостью. По словам критика, выступление за гонорар в такой день указывает на безнравственность исполнителя.

Ранее народный артист России Александр Маршал заявил, что всегда бесплатно выступает на концертах в честь Дня Победы. Музыкант пояснил, что не может брать деньги за выступления 9 Мая, поскольку служил в армии и принимал воинскую присягу.

