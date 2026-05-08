Экономика
17:21, 8 мая 2026Экономика

ЦБ: Международные резервы России сократились за неделю на $14,2
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Международные резервы России уменьшились за неделю на 14,2 миллиарда долларов, или на 1,8 процента, достигнув к 1 мая 757,5 миллиарда. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Снижение показателя, как отметили в ЦБ, произошло «в основном из-за отрицательной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.

В середине сентября 2025 года размер российских резервов впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, месяц спустя превысил 740 миллиардов, а 30 января вырос до исторического максимума, составившего 826,8 миллиарда долларов.

