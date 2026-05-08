Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 8 мая 2026Мир

МИД России прокомментировал «заигрывания» Еревана с ЕС

МИД России: Заигрывания Еревана с ЕС опасны, у Брюсселя все имеет свою цену
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МИД России высказался по поводу активизации контактов Армении с Евросоюзом. В комментарии «Известиям» во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в Ереване охотно принимают содействие европейцев.

«Надеемся, что в армянском руководстве не забывают, что у Брюсселя все имеет свою цену. Опыт других стран показывает, что подобные заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо для государств, которые в них вовлекаются, — например, подключением к антироссийской повестке Брюсселя», — отметили в дипведомстве.

В Москве призвали армянское руководство не подстраиваться под чужие геополитические игры и ставить во главу угла долгосрочные национальные интересы республики. Также в МИД выразили надежду, что Ереван не позволит представителям ЕС использовать заинтересованность в расширении внешнеэкономических контактов для нанесения ущерба сложившимся политическим, историческим, гуманитарным и экономическим связям.

В МИД РФ подчеркнули, что признают суверенное право Армении проводить саммит с ЕС, однако напомнили, что Евросоюз стремительно трансформируется в агрессивный, недоговороспособный и враждебный России военно-политический блок.

7 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин вызвал посла Армении в Москве Гургена Арсеняна в дипведомство после выступления украинского лидера Владимира Зеленского в Ереване.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бандитская армия». Иран обвинил США в нарушении перемирия. Как на это отреагировал Трамп?

    Захарова упрекнула Канаду в укрывательстве гитлеровских коллаборационистов

    В Латвии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну БПЛА

    Военный аналитик сообщил о мощном ударе по Зеленскому из США

    МИД России прокомментировал «заигрывания» Еревана с ЕС

    На Западе забили тревогу из-за поведения Зеленского

    ВСУ атаковали Севастополь

    Американка описала отношение к русской кухне словами «едят отходы»

    Германия начала перерождение в нечто опасное для России

    Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские корабли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok