Минобороны Германии придумало новый вид штрафа для молодежи

Der Spiegel: МО Германии хочет ввести штраф за отказ заполнить военную анкету

Министерство обороны Германии намерено ввести штраф в размере 250 евро для молодых людей, которые не заполнят анкету о военной службе. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

С начала года Бундесвер разослал более 206 тысячам мужчин и женщин старше 18 лет анкеты с вопросами о состоянии здоровья, физической подготовке и заинтересованности в добровольном поступлении на службу. Теперь отказ от заполнения документа может грозить денежным взысканием.

Ранее премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер в интервью Bild призвал как можно скорее ввести в Германии обязательную военную службу по призыву.