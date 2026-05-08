15:09, 8 мая 2026Россия

Минобороны сообщило о продолжении атак ВСУ в период объявленного Россией перемирия

Минобороны России: Системы ПВО сбили 145 украинских беспилотников
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаки в период объявленного Россией перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«8 мая в период с 7:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись 15 российских субъектов, среди которых были Чечня, Крым, приграничные территории и Московский регион. Дроны также сбивали над Черным и Азовским морями, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что с момента объявления Россией перемирия украинские войска нарушили режим прекращения огня более полутора тысяч раз. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Украины.

