Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:10, 8 мая 2026Экономика

Москвичам раздали квартиры

Более 1,7 тыс. москвичей получили квартиры по реновации в ЗАО в январе — марте
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Москвичам продолжают раздавать квартиры по реновации: за январь — март 2026 года договоры на такое жилье в Западном административном округе (ЗАО) заключили более 1,7 тысячи жителей столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Речь идет о москвичах из 38 домов старого жилого фонда в районах Проспекта Вернадского, Солнцево, а также Можайского района. Всего правообладателями квартир по реновации в округе стали уже около 27,9 тысячи москвичей, это более четверти от общего числа горожан, подлежащих переселению по программе на западе столицы.

Всего в ЗАО планируется переселить в равнозначные квартиры с улучшенной отделкой 104 тысячи москвичей из 548 старых домов.

Ранее россиянам рассказали о вариантах жилья дешевле пяти миллионов рублей в Москве. Это, по словам основателя агентства недвижимости «БезФильтров» Ригины Гордеевой, только компромиссные варианты жилья — переделанные под квартиры комнаты в общежитии или пансионате, апартаменты или доля в обычной квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Украина ударила по российским объектам промышленности в 2000 километрах от границы

    Любителей БДСМ предупредили об опасных для здоровья последствиях

    Мигрантка запрыгнула в холодильник во время полицейского рейда и была обнаружена

    Посол анонсировал эффект от беседы Путина и Трампа

    Дело о гибели российского футболиста в драке с четырьмя иностранцами рассмотрят присяжные

    В России предложили не ждать удара ВСУ по параду 9 мая и совершить одно действие

    В России высказались о налаживании отношений с США

    Назван самый подешевевший за месяц продукт

    Общительным людям предрекли долгую жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok