Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:47, 8 мая 2026Из жизни

Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

В Японии задержали серийного похитителя женского белья
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В японском городе Такасаки задержали безработного, который оказался серийным похитителем женского белья. Об этом сообщает издание Tokyo Reporter.

При обыске дома у 37-летнего Хидэаки Мацумото нашли около 90 женских трусов и бюстгальтеров. Он признался, что с лета прошлого года регулярно воровал их у соседей, когда те вешали их сушиться на улице. «Я питаю интерес к женскому белью», — объяснил он причину краж.

В апреле Мацумото попался, когда пытался украсть белье из чужого дома. После задержания его заподозрили в том, что в марте он похитил трусы и бюстгальтеры, сушившиеся в гараже того же дома. Мужчина не стал отпираться и рассказал о других кражах.

Материалы по теме:
«Выбрать меня было самой большой ошибкой» Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
4 октября 2020
«Это все твоя вина» Маньяк выследил в интернете и едва не убил 14-летнюю блогершу. Почему она продолжила вести соцсети?
«Это все твоя вина»Маньяк выследил в интернете и едва не убил 14-летнюю блогершу. Почему она продолжила вести соцсети?
30 марта 2022

Сейчас сотрудники полиции проверяют его причастность к другим нераскрытым кражам в Такасаки.

Ранее сообщалось, что в городе Паттайя, Таиланд, мужчина украл из прачечной женские трусы и, поддавшись чувству вины, компенсировал ущерб. «Пожалуйста, простите меня и не выдвигайте против меня обвинений. Я запомню это как урок и больше так не поступлю», — попросил он в письме, которое оставил владельцу магазина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Раскрыта необходимая для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве зарплата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok