Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

В Японии задержали серийного похитителя женского белья

В японском городе Такасаки задержали безработного, который оказался серийным похитителем женского белья. Об этом сообщает издание Tokyo Reporter.

При обыске дома у 37-летнего Хидэаки Мацумото нашли около 90 женских трусов и бюстгальтеров. Он признался, что с лета прошлого года регулярно воровал их у соседей, когда те вешали их сушиться на улице. «Я питаю интерес к женскому белью», — объяснил он причину краж.

В апреле Мацумото попался, когда пытался украсть белье из чужого дома. После задержания его заподозрили в том, что в марте он похитил трусы и бюстгальтеры, сушившиеся в гараже того же дома. Мужчина не стал отпираться и рассказал о других кражах.

Сейчас сотрудники полиции проверяют его причастность к другим нераскрытым кражам в Такасаки.

Ранее сообщалось, что в городе Паттайя, Таиланд, мужчина украл из прачечной женские трусы и, поддавшись чувству вины, компенсировал ущерб. «Пожалуйста, простите меня и не выдвигайте против меня обвинений. Я запомню это как урок и больше так не поступлю», — попросил он в письме, которое оставил владельцу магазина.

