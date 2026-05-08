Доктор Мясников призвал россиянок уходить от одного типа врачей

Доктор Мясников призвал уходить от советующих прижечь эрозию шейки матки врачей

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиянок уходить от одного типа специалистов. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, женщинам необходимо уходить от гинекологов, которые советуют прижечь эрозию шейки матки. «Когда вам в следующий раз врач скажет, что у вас, у вашей дочери или у вашей сестры эрозия шейки матки и вам необходимо лазерное прижигание, вы скажите: "А я слышала в передаче доктора Мясникова, что это вариант нормы, это не болезнь". Только в крайних случаях, если она вызывает какие-то симптомы, можно об этом подумать», — сказал доктор.

Если же гинеколог продолжит настаивать на процедуре, Мясников посоветовал встать и уйти от него. «Слишком много проблем в жизни есть, зачем еще одна болезнь, за которую вы держитесь?» — добавил он.

Ранее Мясников признался, что нарушает одно медицинское правило. По словам доктора, при кровотечении из носа он всегда запрокидывает голову назад, хотя, согласно медицинским рекомендациям, необходимо наклонять ее вперед.