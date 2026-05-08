Начальник отдела полиции получил взятку креслом в российском регионе

Начальник отдела полиции получил взятку от китайцев креслом в Хабаровском крае

Суд вынес приговор начальнику отдела полиции в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Как установлено, полицейский получал взятки от представителей компании «Золото Керби» за информацию о предстоящих проверках и попустительство в отношении неоформленных сотрудников.

Цена «услуги» — офисное кресло стоимостью 42 тысячи рублей. Однако суд дал осужденному пять лет колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 420 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Смоленске 41-летний бывший руководитель одного из подразделений транспортной полиции получил шесть лет и девять месяцев лишения свободы за торговлю уголовными делами и привлечение невиновных к уголовной ответственности.