Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:55, 8 мая 2026Силовые структуры

Начальник отдела полиции получил взятку креслом в российском регионе

Начальник отдела полиции получил взятку от китайцев креслом в Хабаровском крае
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Суд вынес приговор начальнику отдела полиции в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Как установлено, полицейский получал взятки от представителей компании «Золото Керби» за информацию о предстоящих проверках и попустительство в отношении неоформленных сотрудников.

Цена «услуги» — офисное кресло стоимостью 42 тысячи рублей. Однако суд дал осужденному пять лет колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 420 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Смоленске 41-летний бывший руководитель одного из подразделений транспортной полиции получил шесть лет и девять месяцев лишения свободы за торговлю уголовными делами и привлечение невиновных к уголовной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Украина ударила по российским объектам промышленности в 2000 километрах от границы

    Любителей БДСМ предупредили об опасных для здоровья последствиях

    Мигрантка запрыгнула в холодильник во время полицейского рейда и была обнаружена

    Посол анонсировал эффект от беседы Путина и Трампа

    Дело о гибели российского футболиста в драке с четырьмя иностранцами рассмотрят присяжные

    В России предложили не ждать удара ВСУ по параду 9 мая и совершить одно действие

    В России высказались о налаживании отношений с США

    Назван самый подешевевший за месяц продукт

    Общительным людям предрекли долгую жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok