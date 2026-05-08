ТАСС: Над Украиной в преддверии Дня Победы сбросили листовки с БПЛА «Гербера»

Над Украиной в преддверии Дня Победы сбросили листовки с БПЛА «Гербера», сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что листовки выглядят как открытки с надписью: «Наши деды были братьями в окопах».

Ранее Минобороны России заявило о массированном ударе по центру Киева в случае срыва Дня Победы. В ведомстве еще раз призвали гражданское население и сотрудников дипломатических ведомств заблаговременно эвакуироваться из города.

До этого близкий к офису президента (ОП) Украины Telegram-канал «Сотрудник ОП» сообщил о подготовке президентом Украины Владимиром Зеленским плана действий на 9 Мая. Автор сообщения подчеркнул, что Киев даст зеркальную реакцию. При этом он не уточнил, на что именно будут реагировать украинские власти.